Мы любим ходить в лес там много тайн и загадок у старой сосны ребята увидели нору лисы Сережа заметил в траве ежика Катюша слушала кукушку маленькая света нашла красивый гриб это был мухомор. 1.Найди и подчеркнуть главные члены...

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Мы любим ходить в лес там много тайн и загадок у старой сосны ребята увидели нору лисы Сережа заметил в траве ежика Катюша слушала кукушку маленькая света нашла красивый гриб это был мухомор. 1.Найди и подчеркнуть главные члены предложении-Катюша слушала кукушку. 2.разделить слова на слоги,поставить ударение в предложении:Там много тайн и загадок. 3.Маленькая. 4.Подобрать однокоренные слова к слову лес.

Автор: Гость