Чому Ярослава мудрого називають тестем Європи
История
Чому Ярослава мудрого називають тестем Європи
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тому що він видавав своїх дітей за синів і дочок правителів держав європи
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