Чому Ярослава мудрого називають тестем Європи

История
Чому Ярослава мудрого називають тестем Європи
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Автор: Гость
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Гость:
Тому що він видавав своїх дітей за синів і дочок правителів держав європи
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