Какие существуют отрасли земледелия

Окружающий мир
Какие существуют отрасли земледелия
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Овощеводство,чаеводство,зерноводство а ещё бахча
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Помогите! Відредагуйте речення: Читаючи Шевченка, мене охоплює співчуття до тяж??ого стану кріпаків. Повістка дня слідуюча. Письменник змалював ...
Ответить
Русский язык
Дополни нераспространённые предложения предложенными словами. Некоторые слова могут быть лишними. Соблюдай данный порядок главных членов предложени...
Ответить
Окружающий мир
Какие существуют отрасли земледелия
Ответить
Физика
Помогите найти общее сопротивление цепи (Рисунок А): R1=20 Ом, R2= 30 Oм, R3= 5 Ом, R4= 20 Ом, R5= 50 Ом Объясните как это сделали!!!!
Ответить
Українська література
Твир на тему сила народу в эдности
Ответить