Помогите! Відредагуйте речення: Читаючи Шевченка, мене охоплює співчуття до тяж??ого стану кріпаків. Повістка дня слідуюча. Письменник змалював у романі найбіднішу бідноту.

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Помогите! Відредагуйте речення: Читаючи Шевченка, мене охоплює співчуття до тяж??ого стану кріпаків. Повістка дня слідуюча. Письменник змалював у романі найбіднішу бідноту.
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Автор: Гость
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Гость:
Читаючи Шевченка, мене охоплює співчуття до тяжкого стану кріпаків. Слідуюча повістка дня. Письменник у романі змалював найбіднішу бідноту
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