Дополни нераспространённые предложения предложенными словами. Некоторые слова могут быть лишними. Соблюдай данный порядок главных членов предложения. 1. Щебечут канарейки. весело никогда в клетке 2. Трава растёт. назад ...

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Дополни нераспространённые предложения предложенными словами. Некоторые слова могут быть лишними. Соблюдай данный порядок главных членов предложения. 1. Щебечут канарейки. весело никогда в клетке 2. Трава растёт. назад весной быстро 3. Я устал. домой сильно вчера

Автор: Гость