Расставьте знаки на числовой оси и объясните по какому принципу они расставляютс??

Гость: Гость:

+ - + Чтобы найти знаки, берешь и вставляешь вместо x число из промежутка. В твоем случае их три: от минус бесконечности до -2, от -2 до 6 и от 6 до плюс бесконечности. Какой знак будем иметь функция после подстановки, тот знак имеет и промежуток.