Расставьте знаки на числовой оси и объясните по какому принципу они расставляютс??
Алгебра
Расставьте знаки на числовой оси и объясните по какому принципу они расставляютс??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
+ - + Чтобы найти знаки, берешь и вставляешь вместо x число из промежутка. В твоем случае их три: от минус бесконечности до -2, от -2 до 6 и от 6 до плюс бесконечности. Какой знак будем иметь функция после подстановки, тот знак имеет и промежуток.
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