Для склеивания стен в комнате требуется 11м 54см обоев в рулоне 12м обоев.На сколько ??антиметров надо укоротить обои в рулоне,чтобы получить нужную длину?

Математика
Для склеивания стен в комнате требуется 11м 54см обоев в рулоне 12м обоев.На сколько ??антиметров надо укоротить обои в рулоне,чтобы получить нужную длину?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нужно укоротить на 46 см
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