Для склеивания стен в комнате требуется 11м 54см обоев в рулоне 12м обоев.На сколько ??антиметров надо укоротить обои в рулоне,чтобы получить нужную длину?

Математика

Для склеивания стен в комнате требуется 11м 54см обоев в рулоне 12м обоев.На сколько ??антиметров надо укоротить обои в рулоне,чтобы получить нужную длину?

Автор: Гость