Длина отрезка АВ 5 см а отрезок СD 20 см во сколько раз длина одного отрезка больше ч??м доугого?
Математика
Длина отрезка АВ 5 см а отрезок СD 20 см во сколько раз длина одного отрезка больше ч??м доугого?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 20:5= 4 . ответ : в 4 раза
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