Длина отрезка АВ 5 см а отрезок СD 20 см во сколько раз длина одного отрезка больше ч??м доугого?

Математика

Длина отрезка АВ 5 см а отрезок СD 20 см во сколько раз длина одного отрезка больше ч??м доугого?

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