Определите формулу спирта и предложите для него два изомера (положения функциона??ьной группы) и два гомолога ,если известно ,что при внутримолекулярной дегидратации 44г его выделилось 9г воды.

Химия

Определите формулу спирта и предложите для него два изомера (положения функциона??ьной группы) и два гомолога ,если известно ,что при внутримолекулярной дегидратации 44г его выделилось 9г воды.

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