Определите формулу спирта и предложите для него два изомера (положения функциона??ьной группы) и два гомолога ,если известно ,что при внутримолекулярной дегидратации 44г его выделилось 9г воды.
Химия
Определите формулу спирта и предложите для него два изомера (положения функциона??ьной группы) и два гомолога ,если известно ,что при внутримолекулярной дегидратации 44г его выделилось 9г воды.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Общая ф-ла спиртов R-OH При внутримолекулярной дегидратации: R-OH+HO-R = R-O-R + HOH из одного моля спирта образуется 1 моль воды. По условию воды выделилось 0,5 моль (9 г/18 г/моль), следовательно, молярная масса спирта составит 88 г/моль. M(СnH2n+1OH) = 12n + 2n + 1+17 = 14n+18 14n+18 = 88 14n=70 n=5 Формула спирта - С5Н11ОН СН₃-СH₂-CH₂-CH₂-CH₂-OH - пентанол-1 СH₃-CH-CH₂-CH₂-CH₃ ---- | ----- OH пентанол-2 СH₃-CH₂-CH₂-CH₂-OH -бутанол-1 СH₃-CH₂-CH₂-CH₂-CH₂-CH₂-OH - гексанол-1
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