Пжж номер 67(без решения,только ответ)69,71,72
Математика
Пжж номер 67(без решения,только ответ)69,71,72
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
67 1) 35; 2) 55. 69 Ответ: 72р. 71 Ответ: 480:32*9= 135 детей. 72 Ответ: 350 Га Если хочешь, я могу объяснить, как я нашёл ответы, это очень просто и ты должен знать как решать их сам, так как потом задачи такого типа станут очень сложными на уроках.
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