Течения,солёность Атлантического океана.
География
Течения,солёность Атлантического океана.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Соленость-34,37 %,течения в атласе перечислены.
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