Розвязати задачи за допомогою виразив.у парку посадили 48 бериз у 6 рядив поривну.с??ильки беризок посадили в кожному ряду

Математика
Розвязати задачи за допомогою виразив.у парку посадили 48 бериз у 6 рядив поривну.с??ильки беризок посадили в кожному ряду
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Автор: Гость
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Гость:
48:6=8 Сойдет так? Думаю да!
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