Розвязати задачи за допомогою виразив.у парку посадили 48 бериз у 6 рядив поривну.с??ильки беризок посадили в кожному ряду

Математика

Розвязати задачи за допомогою виразив.у парку посадили 48 бериз у 6 рядив поривну.с??ильки беризок посадили в кожному ряду

Автор: Гость