В магазин привезли картошку за 3 дня продали в первый день продали 448 кг что состав??яло 28% всего картофеля во второй день продали 45% остального картофеля Сколько всего картофеля продали в третий день?
Математика
В магазин привезли картошку за 3 дня продали в первый день продали 448 кг что состав??яло 28% всего картофеля во второй день продали 45% остального картофеля Сколько всего картофеля продали в третий день?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 448:28*100=1600(кг) всего картофеля. 2) 1600-448=1152(кг) остальной картофель. 3) 1152:100*45=518,4(кг) продали во второй день. 4) 1600 -448-518,4=633,6(кг) продали в третий день. Ответ: 633,6 кг. Надеюсь, что правильно
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Точка C принадлежит отрезку BD найдите длину отрезка BD если BD = 10.3 см CD = 7.8 см пж с подробным решениям
Русский язык
Спиши, расставив знаки препинания. Жил-был воробей один раз он влетел ко мне в окно и попросил покушать я дал ему пшено он его склевали улетел.
Математика
Математика