В магазин привезли картошку за 3 дня продали в первый день продали 448 кг что состав??яло 28% всего картофеля во второй день продали 45% остального картофеля Сколько всего картофеля продали в третий день?

Математика

В магазин привезли картошку за 3 дня продали в первый день продали 448 кг что состав??яло 28% всего картофеля во второй день продали 45% остального картофеля Сколько всего картофеля продали в третий день?

Автор: Гость