Помогите с 1-4 задания пожалуйста

Гость: Гость:

1. а) в 1 см - 1000 см (10 м) б) в 1 см - 2000 см (20 м) в) в 1 см - 50000 см (500 м) 2. а) 1:1000 б) 1:30000 в) 1:1000000 3. 350 м = 35000 см 35000:7 = 5000 см масштаб 1:5000 в 1 см 5000 см, то есть в 1 см 5 м 4. 1:1000