Синтаксический разбор предложения запах гари после пожара разносился по всей округе
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Синтаксический разбор предложения запах гари после пожара разносился по всей округе
Ответ(ы) на вопрос:
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Запах-подлежащее Разносился-сказуемое гари-дополнение после-обстоятельство пожара-дополнение по всей округе-обстоятельство
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