Расстояние между городами А и В 360 километров. Из А в В выехал автобус со скоростью 50 км/ч. Через 3 часа навстречу ему из В в А выехал мотоциклист со скоростью 55 км/ч. Через сколько часов после выезда автобуса они встретятся?
Математика
Расстояние между городами А и В 360 километров. Из А в В выехал автобус со скоростью 50 км/ч. Через 3 часа навстречу ему из В в А выехал мотоциклист со скоростью 55 км/ч. Через сколько часов после выезда автобуса они встретятся?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3*50=150км проехал автобус за 3 часа360-150=210км осталось проехать50+55=105км/ч скорость сближения210:105=2 часа понадобится, чтобы встретится3+2=5 часов после выезда автобуса произойдет встреча
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Хлор проявляет положительную степень окисления в соединении с 1) серой 2) водород??м 3) кислородом 4) железом
Английский язык
Математика
Английский язык