Расстояние между городами А и В 360 километров. Из А в В выехал автобус со скоростью 50 км/ч. Через 3 часа навстречу ему из В в А выехал мотоциклист со скоростью 55 км/ч. Через сколько часов после выезда автобуса они встретятся?

Математика

Расстояние между городами А и В 360 километров. Из А в В выехал автобус со скоростью 50 км/ч. Через 3 часа навстречу ему из В в А выехал мотоциклист со скоростью 55 км/ч. Через сколько часов после выезда автобуса они встретятся?

Автор: Гость