Хлор проявляет положительную степень окисления в соединении с 1) серой 2) водород??м 3) кислородом 4) железом

Химия
Хлор проявляет положительную степень окисления в соединении с 1) серой 2) водород??м 3) кислородом 4) железом
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3)с кислородом Cl2O7 Степень окисления хлора +7,кислорода -2
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