Пожайлуста составьте сочинение на английском языке мой путь в школу с словами turn on the left turn on the right и так далее
Английский язык
Пожайлуста составьте сочинение на английском языке мой путь в школу с словами turn on the left turn on the right и так далее
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
When I go to school first I go along the street, then I turn right, go straight ahead and turn left. I cross the street go past the bank. The School is between pet shop and cafe.
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