Напишите кратко о внешней политике России в 17 веке, пожалуйста!!!

История
Напишите кратко о внешней политике России в 17 веке, пожалуйста!!!
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Ответ(ы):
Гость:
Русско-Турецкая война (чегеринские походы) Русско-Польская война (1654-1667) Расширение терреторий с помощью географ. Открытий (Дежнев Поярков Хабаров)
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