Напишите мини сочинение каким я представляю себе старого воина
Литература
Напишите мини сочинение каким я представляю себе старого воина
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Старий воин по моему: Человек которому уже 30 лет.Он высокий и худой.На нем военные формы .Он бородатый.У него черные брови, но улыбающийся лицо.На голове биретка со знаком родины.Но ногах черные, длинные сапоги.
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