Напишите мини сочинение каким я представляю себе старого воина

Гость: Гость:

Старий воин по моему: Человек которому уже 30 лет.Он высокий и худой.На нем военные формы .Он бородатый.У него черные брови, но улыбающийся лицо.На голове биретка со знаком родины.Но ногах черные, длинные сапоги.