Напишите мини сочинение каким я представляю себе старого воина

Литература
Напишите мини сочинение каким я представляю себе старого воина
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Старий воин по моему: Человек которому уже 30 лет.Он высокий и худой.На нем военные формы .Он бородатый.У него черные брови, но улыбающийся лицо.На голове биретка со знаком родины.Но ногах черные, длинные сапоги.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Выберите пары чисел для которых наибольший общий делитель единице 3и4; 3и7; 3и8; 4и7; 4и9; 6и7; 7и8; 7и9; 8и9;
Ответить
История
Определите, сколько всего лет правила династия Рюриковичей. В связи с чем она пресеклась?
Ответить
История
Отличались ли они от причин вызвавших народные выступления в 18 веке
Ответить
Математика
Заменить звездочки знаком *18,4+(*5,9)=-12,5 *86,4+(*43,2)=43,2 *9 1/2+2 3/4=-12,25 *51 1/9+(*51 1/9)=0 *5,81+(*3,25)=2,56 *28,3+(*56,6)=-28,3
Ответить
История
В чём отлтчие парламента от генеральных штатов?
Ответить