Заменить звездочки знаком *18,4+(*5,9)=-12,5 *86,4+(*43,2)=43,2 *9 1/2+2 3/4=-12,25 *51 1/9+(*51 1/9)=0 *5,81+(*3,25)=2,56 *28,3+(*56,6)=-28,3
Математика
Заменить звездочки знаком *18,4+(*5,9)=-12,5 *86,4+(*43,2)=43,2 *9 1/2+2 3/4=-12,25 *51 1/9+(*51 1/9)=0 *5,81+(*3,25)=2,56 *28,3+(*56,6)=-28,3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) -+ 2)+- 3)некорректно, не понимаю что за цифры 4)тоже самое 5)+- 6)+-
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