Почему для современного человека важно уважительно относится к традициям разных народов.

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Почему для современного человека важно уважительно относится к традициям разных народов.
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Автор: Гость
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Гость:
Потому, что если традиции не соблюдать, то отношение других народов может испортится.
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