Напишите сочинения если бы я был книгой до завтра пж плз помогите на завтра.

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Напишите сочинения если бы я был книгой до завтра пж плз помогите на завтра.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У каждого человека есть мечта. и у меня,как у любого человека есть своя мечта. Я бы хотел стать книгой. Если бы я стал книгой,каждый мой день был бы прекраснее предыдущего. Мне было бы здорово быть книгой, ведь как удивительно ощущать то, что ты кому то нужен, то,что кому то ты можешь быть полезен. Я считаю,что об этом можно лишь мечтать.
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