Помогите срочно. Пожалуйста. Сколько грамм H2SO4 содержится в 200 мл 45,03%-ого раствора, если p=1,15 г/см^3

Химия

Помогите срочно. Пожалуйста. Сколько грамм H2SO4 содержится в 200 мл 45,03%-ого раствора, если p=1,15 г/см^3

Автор: Гость