Помогите срочно. Пожалуйста. Сколько грамм H2SO4 содержится в 200 мл 45,03%-ого раствора, если p=1,15 г/см^3
Химия
Помогите срочно. Пожалуйста. Сколько грамм H2SO4 содержится в 200 мл 45,03%-ого раствора, если p=1,15 г/см^3
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Гость:
Решение на фото, вот бы кто-нибудь помог с моим
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