Рассмотрите картинку Ф.Решетникова Мальчишки(см картинку внизу)Кто изображен на ??артине?Что вы можете сказать о выражении лиц героев,их позах?Как вы считаете,что привлекло внимание школьников?Опишите картинку(а рассказ лень пи...

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Рассмотрите картинку Ф.Решетникова Мальчишки(см картинку внизу)Кто изображен на ??артине?Что вы можете сказать о выражении лиц героев,их позах?Как вы считаете,что привлекло внимание школьников?Опишите картинку(а рассказ лень писать .D_)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мальчишки похожи на мечтателей И складывается впечатление что они фантазируют смотря не небо
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