Напишите мини сочинение на тему "местоимение в речи"

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Возьми что тебе надо : Местоимение -это часть речи, которая не называет предмет, а указывает на него. В русском языке местоимениям, как и другим частям речи принадлежит свое место. У них есть своя роль, значение. Кроие этого местоимения могут быть любой частью речи, это можно понять из конкретных примеров. " Я хочу спать" - в этом предложении местоимение является подлежащим, оно встало на роль существительного и выполняет его функцию."Это она" - в этом случае личное местоимение вступает на роль глагола, выполняя его функции. "Миша-мой брат"- притяжательное местоимение встало на роль прилагательного. "Учитель вызвал его"- здесь встало на роль существительного в косвенном падеже. До каких пор это будет продолжаться (каких входит в состав обстоятельства)- здесь всало на роль наречия.Также у местоимения много разрядов каждое имеет свою роль в русском языке. Итак, я считаю, что у местоимений в русском языке огромная роль, они могут встать на место любого члена предложения.