Напишите мне диктант "Солнечный дождь"
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Напишите мне диктант "Солнечный дождь"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я пошёл гулять и увидел солнечный дождь. Он был такой красивый и тёплый
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