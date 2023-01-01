Напишите на английском. Моя комната очень светлая и большая. Слева стоит диван. Ря??ом с диваном есть большое кресло. Вы можете видеть вазу с цветами на моем подоконнике. С левой стороны от дивана есть окно. А рядом с окном мой...

Английский язык

Напишите на английском. Моя комната очень светлая и большая. Слева стоит диван. Ря??ом с диваном есть большое кресло. Вы можете видеть вазу с цветами на моем подоконнике. С левой стороны от дивана есть окно. А рядом с окном мой стол, где я делаю домашнее задание. Конечно, у меня есть компьютерный стол. Вдоль длинной стены моей комнаты есть книжный шкаф с множеством полок для книг и компакт-дисков. А по всему полу в комнате лежит красочный ковер. Я люблю мою комнату!

Автор: Гость