Напишите на языке С++!!! 1) Ввести число. Если оно неотрицательно (больше 0), вычесть ??з него 10, иначе – прибавить к нему 10 2) Ввести 2 числа. Если их произведение отрицательно, умножить его на -2 и вывести на экран, ина...

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Напишите на языке С++!!! 1) Ввести число. Если оно неотрицательно (больше 0), вычесть ??з него 10, иначе – прибавить к нему 10 2) Ввести 2 числа. Если их произведение отрицательно, умножить его на -2 и вывести на экран, иначе – увеличить его в 3 раза и вывести на экран 3) Ввести два числа. Вычесть из большего меньшее 4) Ввести рост человека. Вывести на экран “высокий”, если его рост превышает 180 см, “нормальный” и “низкий”.

Автор: Гость