1)Спишите , вставляя пропущенные гласные в суффиксы действительных и страдательных причастие настоящего времени. Обоснуйте свой выбор . Обвиня..щий -обвиня..мый, завис..щий-завис..мый, описывае..щий - описыва..мый, прокладыва....
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1)Спишите , вставляя пропущенные гласные в суффиксы действительных и страдательных причастие настоящего времени. Обоснуйте свой выбор . Обвиня..щий -обвиня..мый, завис..щий-завис..мый, описывае..щий - описыва..мый, прокладыва..щий-прокладыва..мый, раду..щий -раду..мый , знач..щий-знач..мый, осажда..щий-осажда..мый, присыла..щий-присыла..мый. 2)употребите причастия любой пары в составе предложений с причастным оборотом. Сравните в каком падеже стоят существительные, зависящие от дейсвитвительных причастий ,а в каком-зависящие от страдательных причастий.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Обвиняющий-обвиняемый(обвинять-1 спряжение), зависящий-зависимый(зависеть(искл)2 спр), описывающий-описываемый(описывать 1 спр), прокладывающий-прокладываемый( прокладывать 1 спр), радующий-радуемый( радовать 1 спр), значащий-значимый( значить 2 спр), осаждающий-осаждаемый(осаждать 1 спр), присылающий-присылаемый(присылать 1 спр). 2)Отец обвиняющий сына. Сын обвиняемый отцом. Обвиняющий(кого?) сына- В.п. Обвиняемый(кем?) отцом- Т.п.
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