1)Спишите , вставляя пропущенные гласные в суффиксы действительных и страдательных причастие настоящего времени. Обоснуйте свой выбор . Обвиня..щий -обвиня..мый, завис..щий-завис..мый, описывае..щий - описыва..мый, прокладыва....

Русский язык

1)Спишите , вставляя пропущенные гласные в суффиксы действительных и страдательных причастие настоящего времени. Обоснуйте свой выбор . Обвиня..щий -обвиня..мый, завис..щий-завис..мый, описывае..щий - описыва..мый, прокладыва..щий-прокладыва..мый, раду..щий -раду..мый , знач..щий-знач..мый, осажда..щий-осажда..мый, присыла..щий-присыла..мый. 2)употребите причастия любой пары в составе предложений с причастным оборотом. Сравните в каком падеже стоят существительные, зависящие от дейсвитвительных причастий ,а в каком-зависящие от страдательных причастий.

Автор: Гость