Скинтье пожалуйста фото на тему завоевание Америке!!! Срочно!!!

Окружающий мир
Скинтье пожалуйста фото на тему завоевание Америке!!! Срочно!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Карта четырёх экспедиций Колумба После отъезда Колумба из Испании враждебной ему партии удалось взять верх при дворе, она сумела очернить гениального путешественника даже в глазах Изабеллы, более других сочувствовавшей великому предприятию. Для ревизии дел в новых землях был послан личный враг Колумба Франциск Бобадилья. Прибыв в августе 1499 г. в Новый Свет, он арестовал Колумба и его братьев, Эйго и Варфоломея, приказав заковать их в цепи, и в цепях возвращался в Испанию человек, подготовивший последующее могущество её, оказавший бесценную заслугу всему Старому Свету. Фердинанд и Изабелла не могли, однако, допустить такого позора и, когда Колумб подъезжал к Испании, велели снять с него цепи; тем не менее, Колумбу было отказано в просьбе о возвращении всех его прав и привилегий.В 1502 г. Христофор Колумб предпринял четвертое и последнее свое путешествие за океан и, достигнув Панамского перешейка, должен был отказаться от желания проникнуть в Индийский океан, с которым, как он думал, соединяется Карибское море. 

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