Что такое переносное значение слова конспект сделайте срочно
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Что такое переносное значение слова конспект сделайте срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Переносные (непрямые) значения слов возникают в результате переноса названия с одного явления действительности на другое на основании сходства, общности их признаков
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