Что такое переносное значение слова конспект сделайте срочно

Другие предметы
Что такое переносное значение слова конспект сделайте срочно
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Переносные (непрямые)  значения слов возникают в результате переноса  названия с одного явления действительности на другое на основании  сходства, общности их признаков
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Страница 55 номер 24 школьники пошли на экскурсию в музей космонавтики в 11:00 дорога ??о музея и обратно заняла 1 час осмотра музея 1 час 10 минут...
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста сделать это задание ну не как немогу потять что здесь нужно з??елать.
Ответить
Русский язык
313 упражнения поже помогите
Ответить
Математика
Запиши наименьшее семизначное число
Ответить
Математика
Реши задачи. В первом мотке 30м пряжи,а во втором на 8м больше.Сколько метров пряжи в втором мотке? 30 8 ?
Ответить