Сравните электронные таблицы и таблицы реляционной базы данных: что в них общее? в чём основное различие?
Информатика
Сравните электронные таблицы и таблицы реляционной базы данных: что в них общее? в чём основное различие?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эм ну электронные таблицы это просто такая организация информации по клеточкам. Можно творить полный хаос. Между листами, ячейками может не быть никакой связи база данных - это набор таблиц связанных между собой. причем у каждой таблицы определены все колонки, их типы, первичные и вторичные ключи. Вообще тут нельзя запихнуть что угодно куда угодно. Во общем эти объекты вообще нет смысла сравнивать, это совершенно разные вещи
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