Напишите на казахском ответы на вопросы : 1 Правильно ли дома сидеть в воскресень?? , я написал да , но нужен полный ответ , там убираюсь или еще что 2 Знаете ли вы чем занимается ваш друг в воскресенье ? полным ответ я напи...
Қазақ тiлi
Напишите на казахском ответы на вопросы : 1 Правильно ли дома сидеть в воскресень?? , я написал да , но нужен полный ответ , там убираюсь или еще что 2 Знаете ли вы чем занимается ваш друг в воскресенье ? полным ответ я написал нет . спасибо заранее )
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Жексенбі куні уйде отырған дурыс. Уйде отырғанда анана комектесесин, уй жинайсын. 2.Мен білмеймін менін досым жексенбі куні не істейтіннін
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