Напишите на казахском ответы на вопросы : 1 Правильно ли дома сидеть в воскресень?? , я написал да , но нужен полный ответ , там убираюсь или еще что 2 Знаете ли вы чем занимается ваш друг в воскресенье ? полным ответ я напи...

Қазақ тiлi

Напишите на казахском ответы на вопросы : 1 Правильно ли дома сидеть в воскресень?? , я написал да , но нужен полный ответ , там убираюсь или еще что 2 Знаете ли вы чем занимается ваш друг в воскресенье ? полным ответ я написал нет . спасибо заранее )

Автор: Гость