Помогите мне. Заранее спасибо. Вот вопрос: "Напишите что значит для вас дружба"
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Помогите мне. Заранее спасибо. Вот вопрос: "Напишите что значит для вас дружба"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ЧТО ТАКОЕ ДРУЖБА? «Друг». «Подружиться». «Дружба». Какой смысл Вы вкладываете в эти слова? Можете ли Вы дать чёткое определение этим понятиям? С дружбой приходится сталкиваться в жизни каждому человеку. Когда у человека есть настоящие друзья, это сильно влияет даже на то, насколько счастливым он себя чувствует. Но, к несчастью, под маской дружбы иногда прячутся несколько иные отношения, и иногда в результате этого человек испытывает глубокое разочарование. Для каждого из нас важно умение отличить дружбу от других видов отношений, а для этого в первую очередь нужно знать, что же представляет собой дружба. Кроме того, понимание того, что же такое дружба, поможет нам самим быть хорошим другом, обрести надёжных друзей и сохранять дружбу крепкой.
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