Пожалуйста, срочно!Напишите сочинение на тему "Зачем нужно соблюдать ПДД?" , заранее спасибо!

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Пожалуйста, срочно!Напишите сочинение на тему "Зачем нужно соблюдать ПДД?" , заранее спасибо!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Правила дорожного движения нужны для того , чтобы люди , машины , трамваи и прочие транспорты проезжали спокойно и без происшествий . Невозможно было бы представить жизнь без дорог, остановок и ПДД .
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