11м-2м3дм-2м4дм+6м3дм Матем,вычислить 3 кл
Математика
11м-2м3дм-2м4дм+6м3дм Матем,вычислить 3 кл
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1100см-230см-240см+630см=1260см=12м6 дм
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