Лодка, за одно и то же время может проплыть 36 км по течению реки или 20 км против теч??ния. Известно, что скорость течения реки 2 км/ч. Если собственную скорость принять за х км/ч, то можно составить уравнение

Математика

Лодка, за одно и то же время может проплыть 36 км по течению реки или 20 км против теч??ния. Известно, что скорость течения реки 2 км/ч. Если собственную скорость принять за х км/ч, то можно составить уравнение

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