Лодка, за одно и то же время может проплыть 36 км по течению реки или 20 км против теч??ния. Известно, что скорость течения реки 2 км/ч. Если собственную скорость принять за х км/ч, то можно составить уравнение
Математика
Лодка, за одно и то же время может проплыть 36 км по течению реки или 20 км против теч??ния. Известно, что скорость течения реки 2 км/ч. Если собственную скорость принять за х км/ч, то можно составить уравнение
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X +2 равно 36 ; x-2 равно 20
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