Диаметр колеса велосипедиста 60 сантиметров какое расстояние проедет велосипедист если колесо совершает совершает 5 оборотов
Математика
Диаметр колеса велосипедиста 60 сантиметров какое расстояние проедет велосипедист если колесо совершает совершает 5 оборотов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Проходимое велосипедом расстояние s=2*π*R*N, где R -радиус колеса, N - число оборотов. Подставляя в эту формулу исходные данные задачи, находим s=2*π*0,6*5=6*π≈18,85 м. Ответ: 6*π≈18,85 м.
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