В котором слове букв больше чем звуков:заяц,рыбка,тюлень,глаза
Русский язык
В котором слове букв больше чем звуков:заяц,рыбка,тюлень,глаза
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Заяц потому что перед гласной я дает 2 звука
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Диаметр колеса велосипедиста 60 сантиметров какое расстояние проедет велосипедист если колесо совершает совершает 5 оборотов
Математика
Лодка, за одно и то же время может проплыть 36 км по течению реки или 20 км против теч??ния. Известно, что скорость течения реки 2 км/ч. Если соб...
Химия
Расставьте коэффициенты, покажите переход электронов и укажите окислитель и восстановитель Zn+H2SO4(k)=ZnSO4+SO2+H2O