Длина железнодорожной магистрали от Ерментау до Екибастуза 167,2 километров Какой ??лины получится линия изображающая эту магистраль на карте сделанной в масштабе 1 / 3800000
Математика
Длина железнодорожной магистрали от Ерментау до Екибастуза 167,2 километров Какой ??лины получится линия изображающая эту магистраль на карте сделанной в масштабе 1 / 3800000
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Щас под рукой у меня нету тетради но ты должен 167,2 км перевести в см и потом поделить на 3800000 16720000:3800000=4.4 см
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Математика