Для рыбалки купили голубые и белые блёсны в одинаковых коробках . Оказалось,что голубых блёсен купили 32 штуки ,а белых-96. Коробок с белыми блёснами было на 4 штуки больше,чем с голубыми. Сколько купили коробок с блёснами кажд...

Математика

Для рыбалки купили голубые и белые блёсны в одинаковых коробках . Оказалось,что голубых блёсен купили 32 штуки ,а белых-96. Коробок с белыми блёснами было на 4 штуки больше,чем с голубыми. Сколько купили коробок с блёснами каждого цвета?

Автор: Гость