Для рыбалки купили голубые и белые блёсны в одинаковых коробках . Оказалось,что голубых блёсен купили 32 штуки ,а белых-96. Коробок с белыми блёснами было на 4 штуки больше,чем с голубыми. Сколько купили коробок с блёснами кажд...
Математика
Для рыбалки купили голубые и белые блёсны в одинаковых коробках . Оказалось,что голубых блёсен купили 32 штуки ,а белых-96. Коробок с белыми блёснами было на 4 штуки больше,чем с голубыми. Сколько купили коробок с блёснами каждого цвета?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)x+x-4=96+32 2x=132|:2 x=66-это белых 2)66-4=62-это голубых
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