Помогите решить задачу на озере плавают 2 стай лебедей,по 6 леедей в каждой.Сколько лебедей плавают на озере?
Математика
Помогите решить задачу на озере плавают 2 стай лебедей,по 6 леедей в каждой.Сколько лебедей плавают на озере?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6*2=12 вот и все это же 2класс
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