НАПИШИТЕ НАЧАЛЬНЫЕ ФОРМЫ ЭТИХ ГЛАГОЛОВ -ДАРИТ,ЗВЕНЯТ,ЗОВУТ,ШИПИТ,ЖУЖЖИТ,ПОЛЕТ,ЛЕТЯТ,ТКЕТ,КРОШИТ,ЩИПЛЮТ,УПЛЕТАЕТ,ГРУЗИМ,СУШИТ -заранее спасибо
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НАПИШИТЕ НАЧАЛЬНЫЕ ФОРМЫ ЭТИХ ГЛАГОЛОВ -ДАРИТ,ЗВЕНЯТ,ЗОВУТ,ШИПИТ,ЖУЖЖИТ,ПОЛЕТ,ЛЕТЯТ,ТКЕТ,КРОШИТ,ЩИПЛЮТ,УПЛЕТАЕТ,ГРУЗИМ,СУШИТ -заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дарить, Звенеть, Звать, Шипеть,Жужжать, Полететь, Лететь, Ткать, Крошить, Уплктать, Грузить, Сушить.
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