Напишите небольшой рассказ на тему " По дороге в школу", используя данные ниже слова в качестве обстоятельств Сначала,потом,не спеша,по пути,кругом,учиться, чисто,за ночь, весело,около домов,за два квартала , очень.
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Напишите небольшой рассказ на тему " По дороге в школу", используя данные ниже слова в качестве обстоятельств Сначала,потом,не спеша,по пути,кругом,учиться, чисто,за ночь, весело,около домов,за два квартала , очень.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сначала я вышел из своего дома кругом чисто,весело.Неспеша я пошол в школу около домов были лужи за ночь прошол очень сильный дождь.Прошов два квартала. По пути я встретил друга Диму потом мы вместе пошли в школу.
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