Найди слово с переносным значением. Телёнок скакал по загону и выучился делать кр??ги и повороты.Когда пришла зима, телёнка выпустили с коровами на лёд, к водопою.Все коровы осторожно подошли к корыту, а телёнок разбежался на л...
Русский язык
Найди слово с переносным значением. Телёнок скакал по загону и выучился делать кр??ги и повороты.Когда пришла зима, телёнка выпустили с коровами на лёд, к водопою.Все коровы осторожно подошли к корыту, а телёнок разбежался на льду, загнул хвост, приложил уши и стал кружиться.На первом же кругу он поскользнулся и ударился головою о корыто.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Приложил уши))-слово с переносным значением
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Английский язык
Откройте скобки и поставьте глаголы в правильные временные формы: ⦁ The train _______ at 11:45. (to leave) ⦁ We ________ dinner at a nice resta...
Русский язык