Найди слово с переносным значением. Телёнок скакал по загону и выучился делать кр??ги и повороты.Когда пришла зима, телёнка выпустили с коровами на лёд, к водопою.Все коровы осторожно подошли к корыту, а телёнок разбежался на л...

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Найди слово с переносным значением. Телёнок скакал по загону и выучился делать кр??ги и повороты.Когда пришла зима, телёнка выпустили с коровами на лёд, к водопою.Все коровы осторожно подошли к корыту, а телёнок разбежался на льду, загнул хвост, приложил уши и стал кружиться.На первом же кругу он поскользнулся и ударился головою о корыто.

Автор: Гость