Кхм... Как решить? Только в текстовом варианте...

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ок, текстовый)) уже пишу)) ... открываеш скобки поо черёдно. перемножив на число перед скобкой на один и на другой множитель! знаки /люс или минус сохраниаются/.. )) затем приводиш подобные, приравниваеш к нулиу и решаеш иравнение.... ...та задача, т.е. пример с дробью.... = избавлиаэшсиа от знаменателиа, приводиа дробь к наимен\шему! )) там уже при подсчётач делиш , и остаток множиш на числистель... так жем приводиш подобные, приравнивается уравнение к нулиу и решается.... если за знаком равенсытва стоит без какого либо знака, т.е. значит, плюс, при переносе будет со знаком минус, аналогично; если со знаком минус после знака равенства, то при переносе всего уравмнения в левую часть будет знак минус...