Написать сказку используя фразеологизмы и подчеркнуть фразеологизмы
Русский язык
Написать сказку используя фразеологизмы и подчеркнуть фразеологизмы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жили были Иван да Коля-друзья не разлей вода. Изо всех неприятных ситуаций они выходили как гусь из воды. В школе их успеваемость была плоха,у них словно уши были набиты ватой. И писали они оба как курица лапой. У доски стояли оба словно аршин проглотив. Да еще и неопрятны были-их ботинки каши просили. Но дружно засучив рукава они исправились. Фразеологизмы: не разлей вода,как гусь из воды,уши набиты ватой,как курица лапой,аршин проглотил,каши просят,засучив рукава.
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