И.А.Крылов .Лебедь,Рак и Щука.- сравни басню и сказку о животных.Данные занеси а таб??ицу.
Литература
И.А.Крылов .Лебедь,Рак и Щука.- сравни басню и сказку о животных.Данные занеси а таб??ицу.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Басня написана в стихотворной форме а сказка нет басня содержит мораль а сказка смысл в басне вместо человека животное а в сказке не всегда
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