Сколько будет 2+2*2 ,,,,,,Ю,Ю,Ю,Ю,Ю,
Математика
Сколько будет 2+2*2 ,,,,,,Ю,Ю,Ю,Ю,Ю,
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Гость:
Будет 6, детский пример с подвохом
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